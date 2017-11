Reservierung für Karten des Presseball 2018

Liebe Ballfreunde und Auszeitsuchende,

möchten Sie mal wieder so richtig Spaß haben – tanzen und träumen – und dabei auch noch etwas Gutes tun? Dann sind Sie als Gast beim Presseball Schleswig-Holstein in Lübeck am Samstag, 28. April 2018, genau richtig.

Mit den Erlösen des Balls und weiterer Veranstaltungen sowie eingehenden Spenden unterstützt der Verein soziale Organisationen sowie in Not geratene Menschen unkonventionell und schnell – denn jeder von uns kann in eine Notlage geraten.

Sie können uns dabei helfen zu HELFEN:

olen Sie Ihr Ball-Outfit heraus, gönnen Sie sich eine Auszeit und erleben Sie einen unvergesslichen Abend beim Presseball erstmalig in der Kulturwerft Gollan. E rleben Sie eine Gala der Extraklasse mit viel Tanz, Spaß und Abwechslung. Die Karten mit

rleben Sie eine Gala der Extraklasse mit viel Tanz, Spaß und Abwechslung. Die Karten mit und ohne reservierten Tischplatz sind ab sofort erhältlich. L assen Sie uns gemeinsam im illustren Kreis feiern mit über 1.000 Gästen aus Gesellschaft,

assen Sie uns gemeinsam im illustren Kreis feiern mit über 1.000 Gästen aus Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur. F reuen Sie auf ein großes Fest und treffen Ihre Freunde und Bekannten und lernen

reuen Sie auf ein großes Fest und treffen Ihre Freunde und Bekannten und lernen neue Menschen kennen. E mpfehlen Sie uns weiter, machen Sie Werbung für den Presseball, bringen Sie Ihre

mpfehlen Sie uns weiter, machen Sie Werbung für den Presseball, bringen Sie Ihre Freunde und Bekannten mit. N och viel mehr lässt sich bewirken, wenn wir es gemeinsam tun!

Wenn Sie uns Ihre Kartenreservierung bis Donnerstag, 14. Dezember 2017, zukommen lassen:

nehmen Sie an einer großen Sonderverlosung für ein riesiges Überraschungs-Paket teil.

senden wir Ihnen auf Wunsch einen Geschenkgutschein zu, wenn Sie Ihre Liebsten zum

Weihnachtsfest mit einem gemeinsamen Besuch des Presseballs überraschen wollen.

Reservieren Sie sich Karten für den Presseball 2018 indem sie folgendes Formular an den Verein Lübecker Presse versenden.

Download PDF