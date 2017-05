SAVE THE DATE. Der neu gewählte Vorstand hat sich als Veranstaltungsort des Presseballs Schleswig-Holstein in Lübeck 2018 für die Kulturwerft Gollan entschieden. Nach 8 wunderschönen und unvergesslichen Pressebällen in unserem Presseball-Hotel werden wir neue Wege gehen und am Samstag, dem 28. April 2018 den Presseball Schleswig-Holstein in Lübeck in der Kulturwerft Gollan feiern.

Wir freuen uns sehr auf diese wundervolle Umgebung und viele illustre Gäste.

Weitere Informationen folgen demnächst an dieser Stelle.

Ihr Team vom Presseball Schleswig-Holstein in Lübeck

