verein-luebecker-presse.de

Der Domainkauf ist unkompliziert und sicher - dank unserer jahrelangen Erfahrung im Domainhandel.

1.

Melden Sie sich kostenlos an, um direkt mit der Domainbesitzerin oder dem Domainbesitzer in Kontakt zu treten und senden Sie Ihre Anfrage ab. Sie erhalten per E-Mail eine Rückmeldung mit dem konkreten Preis oder einer Verhandlungsbasis.

2.

Nach einer Einigung auf den Verkaufspreis erhalten Sie einen Link zum Online- Bezahlservice. Im Hintergrund sichern wir bereits Ihre neue Domain, damit Ihnen diese kein anderer wegschnappen kann.

3.

Sobald die Bezahlung erfolgt ist (oft innerhalb weniger Sekunden), wird Ihre neue Domain in einen eigenen Account für Sie verschoben und Sie erhalten die Zugangsdaten, um die Domain zu verwalten.

4.

Sie können Ihre neue Domain z.B. auf Ihre bestehende Homepage weiterleiten oder zu Ihrem aktuellen Provider umziehen (mittels Auth-Code).